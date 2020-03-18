Как защищают себя врачи, лечащие заболевших коронавирусом в Алматы
Екатерина Елисеева
Руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе онлайн-брифинга рассказал о том, какие меры защиты от заболевших коронавирусной инфекцией соблюдают врачи, работающие на объектах с высоким риском заражения, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"К работе по нераспространению коронавирусной инфекции по городу будет привлечено более 1 300 медицинских работников. Половина врачей нашего города. Уже сегодня они при входе на объекты с высоким риском заражения от больных и контактных соблюдают режим безопасности, надевают индивидуальные средства защиты. Также, при входе и выходе с работы измеряют их температуру. Они знают, какие меры предосторожности должны соблюдать. Такие, как ограничения связи со своими родственниками и близкими, все это знают", – сказал спикер.
По его словам, для врачей сегодня предусмотрена дополнительная оплата, в виде надбавок к заработной плате.
Также Тлеухан Абилдаев заверил, что все вопросы дополнительно рассматриваются.