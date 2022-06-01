Как защищаются права детей в миграционных процессах в Казахстане

Равные права для всех

Более 1 200 детей получили документы о рождении и доступ к образовательным и социальным услугам в рамках трехгодичной программы по защите прав детей в миграционных процессах, реализованной Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан, Европейским союзом, детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), государственным органам и неправительственным организациям

нашей страны.

– Проект мы реализовали дос­таточно успешно. Ребенок, оказавшийся в миграционном процессе, должен быть защищен так же, как и любой другой на территории государства, – отметила на состоявшейся недавно в Алматы конференции Уполномоченная по правам человека в РК Эльвира Азимова.

О равных правах детей в Казахстане, независимо от происхождения, национальной принадлежности, социально-имущественного положения, пола и языка говорила и депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева. Тем не менее она отметила, что на практике дети и родители сталкиваются с определенным кругом проблем. Одна из них – вопросы образования, которые связаны и с документированием.

– На сегодняшний день недокументированные дети-эмигранты не посещают ни детские сады, ни школы, – обратила внимание депутат. – Они не могут получить аттестаты, а в дальнейшем не имеют возможности поступить в колледжи и вузы, устроиться на работу. Таким образом, они лишаются права на комфортную и благополучную жизнь. Несмот­ря на то, что таких детей все же стараются размещать в школах, в стране отсутствует законодательная норма по предоставлению образования временно пребывающим на территории РК детям-иностранцам.

Динара Закиева обратила внимание, что в ходе исследования международной организацией по миграции в 2020 году было выявлено следующее: более 10 тысяч детей мигрантов из разных стран, оставшихся в Казахстане в связи с пандемией, не были охвачены образованием. Поэтому документирование и получение образования являются крупными проблемами, над которыми нужно работать во всех направлениях, в том числе в законодательном плане.

Представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур ван Дизен отметил, что положительные результаты по улучшению политики и законодательной базы все же есть.

– В результате реализации программы более 1 200 детям была оказана поддержка в трудных условиях. Более 1 500 детей получили свидетельства о рождении благодаря изменениям в законодательстве. Теперь каждый ребенок, который рождается в медицинских учреждениях Казахстана, независимо от статуса его матери получает свидетельство о рождении, – сообщил гос­подин ван Дизен.

Нужно отметить, что вопрос легализации статуса детей в миграционных процессах определяет дальнейшую судьбу ребенка.

– Он оказывает большое влияние на семью, на статус взрослых людей, потому что продолжительное нахождения в ситуации стигмы является риском для совершения правонарушений как в отношении ребенка, так и в отношении взрослого, – сказала Эльвира Азимова.

Лица, вступающие в контакт с ребенком в миграционных процессах, это учителя, доктора, инспекторы полиции по делам несовершеннолетних, пограничники, представители комиссии по делам несовершеннолетних, департамента миграционной службы.

Заместитель председателя комитета по охране прав детей Дулат Жекебаев рассказал, что за время реализации программы были усовершенствованы доказательная, законодательная и методологическая базы по работе с семьями и детьми в миграционных процессах. Казахстан поддержал Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, вошел в созданную сеть агентств ООН по миграции. Был подготовлен очередной национальный обзор по имплементации Глобального договора, разработан проект Концепции миграционной политики на 2022–2026 годы.

– В 2019 году, согласно оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, 432 420 детей были отнесены к контингенту лиц, рожденных вне страны и проживающих в Казахстане, что свидетельствует о потенциально большой численности «мобильных» детей в нашей стране, – отметил Дулат Жекебаев. – Де-юре дети с гражданством любой страны, временно или постоянно проживающие в Казахстане, имеют доступ к основным социальным услугам, таким как образование, здравоохранение и социальная защита. Но де-факто дети, затронутые миграцией, могут с большей вероятностью столкнуться с ограничением или отсутствием доступа к услугам, которые необходимы для благополучия и развития.

Уязвимость детей, затронутых миграцией, связана главным образом с административными проблемами – это отсутствие регистрации по месту жительства, отсутствие регулирования их статуса в качестве трудовых мигрантов в Казахстане, а в некоторых случаях – с отсутствием гражданства.

По данным главного специа­листа Управления образования города Алматы Алмагуль Утяшевой, с 2018 года по настоя­щее время в рамках программы оказана помощь 796 детям, вовлеченным в миграционные процессы. За время проведения проекта управлением налажено взаимодействие с общественным фондом «Родник», генеральными консульствами Республики Узбекистан и Республики Кыргызстан, создан координационный совет для решения проблем детей в миграционных процессах, внед­рен кейс-менеджмент в структуру работы Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– Было выявлено, что единого алгоритма действий в решении проблемных вопросов детей у государственных органов нет, требуется постоянное обучение сотрудников, – сказала Алмагуль Утяшева.

Сегодня большую операционную поддержку в решении вопросов защиты детей в миграционных процессах нашей стране оказывают консульства соседних стран. Так, генеральный консул Республики Узбекистан Аброр Фатхуллаев рассказал, что в его стране за последние годы кардинально изменилось отношение к гражданам, работающим за рубежом, установлен диалог с трудовыми мигрантами, введена новая система по изучению и решению их проблем и реализации их потребностей. Был создан фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, внедрена практика страхования жизни и здоровья трудовых мигрантов, выделения ипотечных кредитов для членов их семей...

В ходе конференции был озвучен ряд рекомендаций для Правительства Казахстана по результатам программы по защите прав детей в миграционных процессах. В частности, они касаются обеспечения документированием детей, рожденных вне медицинских учреждений от матерей, не имею­щих документов, обеспечения детей мигрантов равным доступом к услугам раннего развития, образования, здравоохранения, социальной защиты.