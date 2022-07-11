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Общество
Как защитить себя от интернет-мошенничества – советы от МВД РК

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Суинбай рассказал на брифинге, как можно защитить себя от интернет-мошенничества, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Жандос Суинбай отметил, что для привлечения граждан мошенники в мессенджерах и социальных сетях активно размещают объявления о легких заработках. 

"Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер, в том числе привлечь к таким действиям других людей. В некоторых случаях просят установить на телефон интернет-банкинг либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег. В таких случаях либо производится разовая оплата за карту, либо на карту поступают деньги, которые необходимо перечислять другим лицам посредством переводов через криптовалютные биржы и системы международных переводов. За такие услуги от общей суммы предлагается оставить определенные проценты, обычно от 3 до 10%", – отметил спикер. 

Таким образом, по его словам, граждане могут быть втянуты в мошеннические схемы обналичивания незаконно добытых денег.

"Нами устанавливаются такие цепочки, задерживаются граждане, которые в целях легкой наживы помогали мошенникам выводить деньги на их счета. Поэтому хотелось бы предупредить о последствиях участия в таких сомнительных схемах. По стране уже имеются факты задержания соучастников преступлений, их действиям дана правовая оценка, они понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством", – подчеркнул представитель МВД. 

Он посоветовал казахстанцам перепроверять любую информацию, которая поступает по телефону якобы из банковских учреждений. 

"Не нужно по первому требованию или рекомендации незнакомцев по телефону диктовать банковские реквизиты или коды из SMS-сообщений для блокировки "несанкционированных операций", а также переводить свои сбережения на какие-либо счета банка! При поступлении телефонного звонка якобы из банка с сообщением о подозрительной операции необходимо прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк", – рекомендует Жандос Суинбай.

А при осуществлении купли-продажи в сети Интернет, по его словам, нужно внимательно изучать информацию о продавце или сайте, не сообщать и не указывать дополнительные данные своих банковских карт на сомнительных сайтах, не проводить операции через банкомат по указанию незнакомых лиц, а также воздержаться от полной или частичной оплаты посредством перевода и совершать сделки только из рук в руки. 

"Если потенциальный продавец или покупатель просит вас перейти по ссылке якобы для оформления безопасной сделки или доставки, вероятно, это может быть мошенник. Внимательно изучите информацию о безопасной сделке или безопасной доставке на официальном сайте торговой площадки, прежде чем совершать операции", – резюмировал Жандос Суинбай.

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