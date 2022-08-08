Как защитить жилье от краж, рассказали в МВД

Старший оперуполномоченный третьего управления департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров рассказал, как защитить свое жилье от краж, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Из всех видов краж, совершаемых сегодня, почти четверть – это квартирные, но именно эти преступления причиняют заметный материальный и моральный вред владельцам, что негативно сказывается на общем уровне безопасности и комфорте проживания граждан», - сказал Жантемиров.

По его словам, с начала года задержано более двух тысяч квартирных воров, в том числе 95 воров "гастролеров", то есть, воров, совершающих кражи в разных городах,194 преступные группы, и пресечена деятельность двух организованных преступных группировок.

При этом спикер отметил, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков. При этом, в основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно в период, когда все находятся на работе или учебе.

Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам.

В этой связи он рассказал, как защитить свое жилье от краж:

- установите дверь с хорошими замками. Полицейские советуют приобретать врезной замок на заклепках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. В идеале должно быть 3-4 оборота. Хорошая дверь – это цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры (ее труднее сломать), и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров;

- воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решетки, их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей 1-го, 2-го, 3-го и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами;

- есть такая услуга, как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве оно просто деформируется, а не разобьется;

- еще один способ защитить окна – рольставни. Такие «жалюзи» - отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются и закрываются нажатием кнопки;

- можно установить профессиональную сигнализацию. При проникновении в жилище срабатывает оглушительный рев, и бдительные соседи, в случае отсутствия владельцев квартиры, вызовут полицию;

- автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в жилище, устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон хозяина, а хозяин в свою очередь вызывает полицию;

- также не рекомендуется хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков.