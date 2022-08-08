Фото: Kazpravda.kz
Общество
Как защитить жилье от краж, рассказали в МВД
Диасов Ораз
корреспондент

Старший оперуполномоченный третьего управления департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров рассказал, как защитить свое жилье от краж, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Из всех видов краж, совершаемых сегодня, почти четверть – это квартирные, но именно эти преступления причиняют заметный материальный и моральный вред владельцам, что негативно сказывается на общем уровне безопасности и комфорте проживания граждан», - сказал Жантемиров.

По его словам, с начала года задержано более двух тысяч квартирных воров, в том числе 95 воров "гастролеров", то есть, воров, совершающих кражи в разных городах,194 преступные группы, и пресечена деятельность двух организованных преступных группировок.

При этом спикер отметил, что лица, совершающие кражи личного имущества, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан. Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков. При этом, в основном квартирные кражи совершаются в дневное время, а именно в период, когда все находятся на работе или учебе.

Для проникновения в жилища злоумышленники используют различные способы: взламывают двери, проникают через открытые форточки, окна, балконы, отжимают пластиковые окна, подбирают ключи к замкам.

В этой связи он рассказал, как защитить свое жилье от краж:

- установите дверь с хорошими замками. Полицейские советуют приобретать врезной замок на заклепках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок. В идеале должно быть 3-4 оборота. Хорошая дверь – это цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры (ее труднее сломать), и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров;

- воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решетки, их невозможно распилить или сорвать. Решетки необходимы не только для жителей 1-го, 2-го, 3-го и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами;

- есть такая услуга, как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком, и даже при взрыве оно просто деформируется, а не разобьется;

- еще один способ защитить окна – рольставни. Такие «жалюзи» - отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются и закрываются нажатием кнопки;

- можно установить профессиональную сигнализацию. При проникновении в жилище срабатывает оглушительный рев, и бдительные соседи, в случае отсутствия владельцев квартиры, вызовут полицию;

- автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения в жилище, устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон хозяина, а хозяин в свою очередь вызывает полицию;

- также не рекомендуется хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков.

Популярное

Все
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Казахский поэт в тюрьме
Кто везет, на том и едут
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
Браво, Бибисара!
Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
Центр для особенных детей
Знатный кангюец на охоте
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
Хип-хоп и не только
Задачи отечественной фармацевтики
Прыжок с моста
На борцовском ковре под звуки домбры
Тюремный жетон
Капитан Врунгель на вахте
За будущее без коррупции
Курил в промышленном масштабе
Имена в истории страны
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Аким района погиб в Атырауской области
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Экосистема инноваций
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Общество
О погоде по Казахстану на 9-11 августа рассказали синоптики
Общество
Наркоторговца поймали с помощью видеокамер в Усть-Каменогор…
Общество
Полицейских арестовали в Шымкенте за незаконную регистрацию…
Общество
Изменилось место Казахстана в глобальном рейтинге гендерног…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]