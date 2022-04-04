Старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД РК Сагындык Жантемиров на брифинге в ведомстве рассказал, как защитить жилье от квартирных воров, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Для защиты своего жилища от преступных посягательств, Сагындык Жантемиров рекомендует установить дверь с хорошими замками. При этом рекомендуется приобретать врезной замок на заклепках.

Следует также помнить, что чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надежнее замок.

Еще полезно будет установить защелку изнутри или повесить старую добрую цепочку.

«Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры (ее труднее сломать), и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров», - продолжил спикер.

Между тем, по его словам, воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Они умудряются вскрывать пластиковые окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решетки, так как их невозможно распилить или сорвать.

Решетки советуют устанавливать не только жителям 1-го и последних этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.

«Есть такая услуга, как бронирование стекол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная пленка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком. Еще один способ защитить окна – рольставни. Такие «жалюзи» - отличный вариант для дачи или частного дома. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются и закрываются нажатием кнопки», - пояснил Сагындык Жантемиров.

Он также рекомендует установить профессиональную сигнализацию.

Еще один совет от полиции - не хранить крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а использовать для этих целей хорошо закрепленные сейфы или же воспользоваться услугами банков.