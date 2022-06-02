Как защититься от оспы обезьян, объяснил вирусолог

Чтобы избежать заражения оспой обезьян, нужно не прикасаться к незнакомым людям, предохраняться и попросить своего партнера сдать анализы на инфекции. Об этом рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков, сообщает Ura.ru.

"Это все карантинные меры. Условно, не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш партнер не заразен. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, через кровь и физиологические жидкости", – сказал Павел Волчков.

По его словам, человек достаточно быстро понимает, что не здоров.

"При оспе обезьян не так велик латентный период. Он длится фактически несколько дней, когда вирус уже в физиологических жидкостях в достаточных концентрациях, но человек еще не ощутил, что он болен", – отметил вирусолог.

Эксперт подчеркнул, что поэтому карантинные и превентивные меры помогли бы избежать заражений.

В начала мая текущего года оспа обезьян начала распространяться по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в США, Великобритании, Германии и Австралии, Африке, Финляндии.