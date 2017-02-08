​Как зажечь спортивную звезду

А началось все с попытки тренеров подобрать высоких подростков для волейбольной секции. Внимание к спортивной медицине в регионе возникло вместе с принятием закона, обязывающего к 2005 году создать систему наблюдения за здоровьем атлетов. Объяснялось это колоссальными нагрузками на тренировках и соревнованиях и высоким риском получения травм. В качестве специалиста в регион пригласили спортивного врача из Новосибирска Александра Лущаева, мастера по спортивному ориентированию.

– Предложили поработать на новой современной аппаратуре, – рассказал Александр Юрьевич. – Выдали карт-бланш и сказали: «Есть бюджет и спортивные задачи – действуйте». На тот момент наш физдиспансер стал первым в стране, он разместился в корпусе областной больницы.

Сейчас спортивные медики получили в Усть-Каменогорске часть нового реабилитационного центра с современной аппаратурой. Филиалы открыты в Семее и Риддере, чтобы оказывать ребятам медпомощь на месте. С прошлого года врачи взялись за пилотный проект, начав подбор команд юношей и девушек, не просто любящих спорт, а наделенных потенциалом высоких достижений. Началось все с желания руководства области иметь успешные сборные по самым популярным игровым видам – волейболу, баскетболу, футболу, хоккею. Не секрет, что за каждой значимой победой тут же следует всплеск желающих записаться в спортивные секции, идет развитие массового спорта.

Однако тренеров ждало разочарование: волейболом и баскетболом занимаются в основном высокие люди, а среди пожелавших записаться в секции мало кто достигал роста выше 170 сантиметров. Поэтому по районам директорам школ и учителям физкультуры срочно направили просьбы составить списки крепких рослых учеников. Набралось около 100 ребят. В течение дня в двух поликлиниках Усть-Каменогорска врачи провели их осмотр, взяли анализы. В итоге в областном спортивном интернате появились новые группы юниоров с хорошими физическими данными.

– Я рассказал акиму Восточного Казахстана, что такая практика считается наиболее перспективной в странах с развитой системой поддержки спорта, – заметил Александр Лущаев. – Он поручил задействовать передвижные медицинские комплексы для обследования детей в сельской местности. Мы создали комиссии из опытных специалистов и начали объезжать районы. Осматривали, брали анализы, проверяли на врожденную склонность или патологии.

От школ, по словам врача, требовались только кабинет, ученические медкарты и спортивный зал. Опытные тренеры уже на первом этапе могли определить, кто из детей окажется наиболее результативным, об этом говорили движения, эмоции, реакция, азарт, атлетическое сложение. Одних записывали в тяжелую атлетику, других – в легкую, третьих – в игровые виды спорта, четвертых – в плавание… Если ребенок загорался и родители давали согласие, у кандидата брали пробы на генетическое исследование.

– Были случаи, когда у подростка замечали большой спортивный потенциал, но родители категорически отказывались отдать ребенка в спорт, – рассказал главврач. – Правда, такие случаи, скорее, исключение, в основном в селе папы и мамы мечтают увидеть своего сына или дочку великим спортсменом.

Второй этап – это тесты на главных стадионах региона. Здесь отбор детей проводили уже тренеры, которым предстояло непосредственно с ними работать, рас­тить из обычных тинейджеров мастеров. Как отметил Александр Юрьевич, за бортом остались буквально единицы. Спортивные наставники быстро составили команды, провели зачисление в спортинтернат и приступили к тренировкам.

– Итоговый отбор проводился только с учетом генетического анализа, – пояснил руководитель диспансера. – Тренер получал научное подтверждение, что все необходимые качества в юном атлете заложены природой. Мы провели отбор и зачисление ребят из 7 районов. Конечно, среди специалистов есть скептики, которым кажется, что мы приписали возраст деревенским ребятам. Но на самом деле многие уже убедились в перспективности метода. Эти дети еще толком не натренированы, но их потенциал заметно выше. Если научить их спортивной технике, заложить функциональную подготовку, они обгонят городских сверстников по спортивным результатам.

На генетическом уровне нельзя точно определить, будет ли ребенок талантлив в хоккее, футболе или тяжелой атлетике. Тем не менее, по словам главврача, есть гены, которые указывают на повышенную реакцию, гибкость, скорость или выносливость. А это та основа, с которой спортивная медицина давно научилась работать. Генетический анализ позволяет наиболее точно определить вид спорта, в котором юный атлет сможет достигнуть наибольшего успеха. Пока наработки Восточно-Казахстанского спортивного дис­пансера используются только в качестве рекомендаций. При этом ни одно медзаключение не способно должным образом мотивировать спортсмена, заставить его выложиться, отработать технику – такое под силу только тренеру, говорит Александр Юрьевич.

– В мировой практике метод отбора, основанного на генетическом анализе, пока находится на начальной стадии, – заключил руководитель диспансера. – Многие вещи еще требуют изучения. В Казахстане есть все возможнос­ти развивать это направление. Мы сотрудничаем со многими университетами и спортивными лабораториями. Среди наших партнеров научные учреждения Астаны, Новосибирска, Москвы. Нашим опытом заинтересовались даже в Австралии. Главное, когда есть собственные наработки по отбору спортивных талантов на раннем этапе, отпадет соблазн применять допинг. Мы будем рас­тить здоровых атлетов.