Общество
Как женщины из Казахстана попадали под влияние экстремистов, рассказала религиовед
Екатерина Елисеева
О том, как женщины из Казахстана попадали под влияние экстремистов и оказывались в зонах боевых действий в Сирии, рассказала религиовед, исполнительный директор общественного фонда "Центр изучения и анализа общественных процессов" Толганай Мустафина в ходе форума религиоведов в Нур-Султане, предает корреспондент Kazpravda.kz.

"Чаще всего женщины попадают в деструктивные религиозные течения из-за влияния супругов, ограниченности религиозных знаний и подверженности религиозной радикализации. Как правило, они знают лишь несколько "сур". Зачастую они не имеют полного образования, заканчивали только школу и не имеют опыта работы. Кроме того, обычно это женщины, которые рано выходили замуж. В беседах часто выясняется, что многие из них неоднократно были в так называемых "мусульманских браках". Дети у таких женщин, как правило, от разных браков", – сказала Мустафина.

По ее словам, женщины часто рассказывают, что выезжали в Сирию, потому что там им обещали реализацию религиозных потребностей.

"То есть у них было представление о том, что в Казахстане они этого сделать не смогут. Также их завлекали финансовой поддержкой. Обещали, что они будут иметь легкий и большой заработок. Конечно, пересекая границу и оказываясь в местах боевых действий, они понимали, что это были пустые обещания", – продолжила Толганай Мустафина.

Она отметила, что во время проводимых бесед женщины объясняют, что их надежды не оправдались, а также выражают готовность меняться.

"Но, к сожалению, несмотря на то, что с ними проводится профилактическая работа, и уже есть первые результаты, в их головах все еще сохраняются радикальные идеи, а также нежелание меняться на более глубинном уровне. Это остается проблемой, над которой надо работать не один месяц или год", – сказала Толганай Мустафина.

По ее словам, в этой работе важны вопросы самоидентификации таких женщин, их становление как добросовестных матерей.

"Они находятся на определенном учете, соответственно, это группа риска. С ними работают региональные управления по делам религии, региональные центры по изучению вопросов религии. Ведется планомерная работа", – заключила религиовед.

Ранее казахстанка рассказала историю о том, как она попала в зону боевых действий в Сирии.

Стоит отметить, что 28-31 мая 2019 года по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялся третий этап беспрецедентной гуманитарной спецоперации "Жусан", в рамках которой из зон боевых конфликтов в Сирии в Казахстан возвращены наши соотечественники.

"Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок. По возвращении в Казахстан они размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь", – говорилось в заявлении Президента РК.

Гуманитарная операция "Жусан" – это масштабная акция, которая была инициирована Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с 2018 года.

Популярное

Все
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Президент дает казахстанцам четкий сигнал, что времена изменились – Куришбаев
Тело полицейского нашли в водоеме в Костанайской области
Арестован командир роты полка патрульной полиции в Шымкенте
На три года посадили замначальника миграционной службы Павлодарской области
Избран сопредседатель ассоциации "Вайнах"
"Митинги 1 мая не разрешены" – Генпрокуратура призвала казахстанцев не вестись на провокации
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Сенаторы: "Новый Казахстан" - это гражданское общество, активно участвующее в управлении государством
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 апреля
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Вооруженный налет совершен на склад с видеокартами в Алматы
В Минобороны дали разъяснения по выплатам участникам учений в Мангистау
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Обе ноги отрезало мужчине поездом в Балхаше - СМИ
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Общество
"Митинги 1 мая не разрешены" – Генпрокуратура призвала каза…
Общество
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эк…
Общество
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Общество
Это историческое решение – глава Мажилиса о предложении про…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]