Как женщины из Казахстана попадали под влияние экстремистов, рассказала религиовед

"Чаще всего женщины попадают в деструктивные религиозные течения из-за влияния супругов, ограниченности религиозных знаний и подверженности религиозной радикализации. Как правило, они знают лишь несколько "сур". Зачастую они не имеют полного образования, заканчивали только школу и не имеют опыта работы. Кроме того, обычно это женщины, которые рано выходили замуж. В беседах часто выясняется, что многие из них неоднократно были в так называемых "мусульманских браках". Дети у таких женщин, как правило, от разных браков", – сказала Мустафина.
По ее словам, женщины часто рассказывают, что выезжали в Сирию, потому что там им обещали реализацию религиозных потребностей.
"То есть у них было представление о том, что в Казахстане они этого сделать не смогут. Также их завлекали финансовой поддержкой. Обещали, что они будут иметь легкий и большой заработок. Конечно, пересекая границу и оказываясь в местах боевых действий, они понимали, что это были пустые обещания", – продолжила Толганай Мустафина.
Она отметила, что во время проводимых бесед женщины объясняют, что их надежды не оправдались, а также выражают готовность меняться.
"Но, к сожалению, несмотря на то, что с ними проводится профилактическая работа, и уже есть первые результаты, в их головах все еще сохраняются радикальные идеи, а также нежелание меняться на более глубинном уровне. Это остается проблемой, над которой надо работать не один месяц или год", – сказала Толганай Мустафина.
По ее словам, в этой работе важны вопросы самоидентификации таких женщин, их становление как добросовестных матерей.
"Они находятся на определенном учете, соответственно, это группа риска. С ними работают региональные управления по делам религии, региональные центры по изучению вопросов религии. Ведется планомерная работа", – заключила религиовед.
Ранее казахстанка рассказала историю о том, как она попала в зону боевых действий
в Сирии.