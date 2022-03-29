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Как жить с диабетом?
Азамат Сулейменов

В Мангистауской областной многопрофильной больнице начала работу школа сахарного диабета.

Новая школа, как пояснили в консультативно-диагностической поликлинике при МОМБ, позволяет пациентам понять болезнь, оценить свое состояние, а при необходимости – самостоятельно оказать себе первую помощь. Основная задача школы диабета – сформировать у больного мотивацию к систематическому конт­ролю сахара в крови и правильной оценке результата.

Заведующая терапевтическим отделением № 1 Мангистауской областной многопрофильной больницы, врач-эндокринолог высшей категории Маржан Нурланова информирует, что в Мангистау на учете состоят более 9 500 больных сахарным диабетом, и количество заболевших с каждым годом растет.

– В действительности этот показатель может быть еще выше, так как люди могут и не знать, что страдают этим коварным заболеванием. Кроме этого, есть категория больных, которые, чувствуя недомогание, обращаются в частные клиники или занимаются самолечением, поэтому на официальном учете они не значатся, – говорит Маржан Нурланова.

Специалист поясняет, что развитие сахарного диабета не всегда сопровождается наличием симп­томов.

– В некоторых случаях заболевание протекает в скрытой форме. Эту патологию называют скрытой формой сахарного диабета. Данный период является наиболее опасным для организма, так как начавшиеся в нем деструктивные процессы долгое время не проявляются у пациента. Только при проведении лабораторного обследования можно выявить заболевание на ранней стадии, – говорит она.

По ее словам, зачастую врачи поликлиник по тем или иным причинам не объясняют досконально все нюансы заболевания и лечения, и пациент остается один на один со своими страхами и тревогами. Чтобы помочь людям своевременно выявить заболевание, а также научить с ним жить, на базе медицинского учреждения и была создана школа сахарного диабета.

– Это место, где люди, страдающие сахарным диабетом, получают необходимую информацию, – говорит специалист. – Обучение пациентов с первой и второй формами сахарного диабета – неотъемлемая часть лечения. Поэтому мы организовали занятия по 40–45 минут, которые проходят пять раз в неделю. Состав групп не превышает 8 человек, что позволяет выделить индивидуальное время каждому пациенту. Одна из наиболее важных тем при сахарном диабете – рациональное питание. Очень важно, чтобы пациент мог без ошибок вычислить единицу хлеба (ХЕ) в продуктах. Большое значение имеет навык расчета их пищевой ценности. Пациенты, которые знают систему хлебных единиц, могут легко рассчитать количество углеводов в пище, которую они хотят съесть. Исходя из полученных цифр, можно проще и точнее рассчитать, какую дозу инсулина вводить.

Врач пояснила, что заболевание сахарным диабетом возникает, когда поджелудочная железа вырабатывает недостаточно инсулина. В такой ситуации организм не может эффективно использовать этот белковый гормон, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови.

– Для выявления заболевания достаточно скринингового обследования, что особенно важно при сахарном диабете 2-го типа. Так, при сахарном диабете 1-го типа пациентам назначается только инсулинотерапия, а больным сахарным диабетом 2-го типа – гипогликемические таблетки. При необходимости врач может назначить инсулин. Помимо медикаментозного лечения диабета важно изменить образ жизни. Помните, что самоконтроль – основа успешного лечения, декомпенсации и профилактики осложнений сахарного диабета, – предупредила Маржан Нурланова.

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