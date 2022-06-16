Как живут страны за пределами "мира изобилия"

За пределами «мира изобилия»

Пока в развитых странах люди страдают от переедания, за пределами этой небольшой группы государств, которые Генеральный секретарь ООН назвал «миром изобилия», развивается продовольственный кризис угрожающих масштабов: целые страны сталкиваются с дефицитом продуктов питания, а их жители голодают.

Планетарный кризис

Причинами планетарного продовольственного кризиса эксперты называют нарушения мировых цепочек поставок продуктов, изменение климата, рост населения в развивающихся странах. На этих обстоятельствах сделан акцент и на 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, которая проходит под председательством Казахстана.

Выступая на конференции, заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов отметил важность принятия проекта минис­терской декларации по торговле и продовольственной безопасности и министерского решения о неприменении экспорт­ных ограничений в отношении закупок Всемирной продовольственной программы.

По его словам, принятие этих документов позволит продолжить и расширить гуманитарные программы поставок продовольст­вия в регионы бедст­вия, даже если в отдельных странах будет введен внутренний запрет на экс­порт указанной группы товаров.

– Я призываю все государства –члены ВТО последовать примеру Казахстана и вернуться в свои страны с этой конференции с осязаемыми результатами, которые позволят разрешить мировой продовольственный кризис, – обратился к участникам конференции Бахыт Султанов.

Как отметили эксперты, все страны мира, включая развитые государства, столкнулись со стремительным ростом цен на продовольствие. А возникающие из-за конфликтов ограничения в торговле приводят к дальнейшему усугублению ситуации для регионов, испытывающих нехватку продуктов питания.

Ранее на заседании Совета Безо­пасности Организации Объе­диненных Наций, посвященном глобальному продовольственному кризису, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о том, что 49 млн жителям в 43 странах мира сегодня грозит голодная смерть. И, по его словам, вооруженный конфликт в Украи­не сильно усугубил ситуацию.

– Вне всякого сомнения, когда мы говорим слово «конфликт», то подразумеваем и голод, – заявил Генсек ООН. – Когда вы принимае­те решение о миротворческой или политической миссии, вы принимаете и решение о борьбе с голодом. А когда вы не можете достичь консенсуса, за это расплачиваются голодающие.

Антониу Гутерриш на заседании Совбеза сообщил о решении выделить из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации 30 млн долларов на борьбу с голодом в Нигере, Мали, Чаде и Буркина-Фасо. Но эта сумма, по словам Генерального секретаря, капля в море.

Он выразил также обеспокоен­ность по поводу ситуации, сложившейся в странах Африканского Рога, которые переживают самую затяжную засуху последних десятилетий. Ее последствия ощутили на себе 18 млн человек, а в Сомали, как предупреждают во Всемирной продовольственной программе, на грани голода оказались миллионы.

– Они голодают и вынуждены бороться за выживание. Как всегда, в первую очередь страдают женщины и девочки, это отражается в растущих показателях торговли людьми, принудительных браков и других нарушений прав, – подчеркнул Антониу Гутерриш.

Как сообщает официальный ресурс ООН, о приближении беспрецедентного кризиса, связанного с конфликтами, изменением климата и пандемией предупреж­дал международное сообщество глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли. На заседании Совбеза он напомнил, что до удара коронавируса число голодающих выросло с 80 млн до 135 млн, в результате пандемии этот показатель достиг 276 млн, а кризис, развившийся из-за вооруженного конфликта в Украине, довел это число, по самым скромным оценкам, до 323 млн человек.

В свою очередь глава Продовольственной и сельскохозяйст­венной организации (ФАО) Цюй Дунъюй обратил внимание членов Совбеза на то, что всего 8% финансирования продовольственной безопасности приходится на поддержку сельскохозяйственной отрасли.

– А между тем именно сельское хозяйство в этих условиях становится ключом к долгосрочному миру и безопасности, – убежден Цюй Дунъюй.

Чтобы предотвратить полномасштабный голод, Генеральный секретарь ООН предложил принять срочные меры по четырем направлениям. В первую очередь – добиваться политического урегулирования конфликтов, чтобы восстановить цепочки продовольственных поставок. Во-вторых, соблюдать международное гуманитарное право и защищать объекты, связанные с производством продовольствия. В-третьих, улучшать координацию в сфере энергетики и финансирования. В-четвертых, в полной мере обеспечить финансирование гуманитарных программ.

– Почти половина 2022 года уже позади, а наш Глобальный план гуманитарного реагирования профинансирован лишь на 8%, – обратил внимание Антониу Гутерриш. – В своих решениях нужно исходить из того, что в сегодняшнем «мире изобилия» смерть от голода недопустима.

Действовать на опережение

Программы, проекты и меры, которые принимают международные организации для прео­доления мирового дефицита продовольствия, недостаточно эффективны. Такой вывод сделали эксперты ФАО и вновь предупредили о развитии тяжелого, широкомасштабного продовольст­венного кризиса.

В совместном докладе «Очаги голода», подготовленном ФАО и ВПП и опубликованном в начале июня, отмечено, что конфликты, экстремальные погодные условия, экономические потрясения, затяжные последствия пандемии COVID-19 и последствия вооруженного конфликта в Украине приводят к тому, что миллионы людей по всему миру оказываются в нищете и сталкиваются с голодом, а скачки цен на продовольствие и топливо порождают нестабильность в разных странах. Такие потрясения накладываются на уже высокую степень отчужденности сельских районов и неустойчивость агропродовольственных систем.

ФАО и ВПП призывают мировое сообщество к незамедлительному принятию мер гуманитарного реагирования в 20 очагах голода, где в период с июня по сентябрь 2022 года ожидается обострение дефицита продовольствия. Гуманитарная помощь позволит спасти жизни людей, сохранить их источники средств к существованию и предотвратить массовый голод.

– Мы серьезно обеспокоены сочетанием негативных последствий наложившихся друг на друга кризисов, которые ставят под угрозу способность производить продукты питания и обеспечивать доступ к ним, в результате чего миллионы людей оказываются в ситуации острого отсутствия продовольствия, – заявил Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй. – Мы пытаемся успеть оказать помощь фермерам в наи­более пострадавших странах, в том числе путем оперативного наращивания потенциальных объемов производства продовольствия и повышения их устойчивости перед лицом трудностей.

В свою очередь директор‑исполнитель ВПП Дэвид Бисли отметил, что мир столкнулся с фатальным стечением обстоятельств, которое нанесет ущерб беднейшим слоям населения, ударит по миллионам семей.

– Сегодня ситуация намного хуже, чем во время «арабской весны» 2011 года и продовольственного кризиса 2007–2008 годов, когда политические волнения, беспорядки и протесты сотрясали 48 стран, – заявил Дэвид Бисли. – Мы уже видим, что происходит в Индонезии, Пакистане, Перу и Шри‑Ланке, – и это только верхушка айсберга. У нас имеются решения. Но нам необходимо действовать незамедлительно.

Как отмечают разработчики доклада, наряду с относительно новыми вызовами, такими как пакеты санкций и ограничения экспорта, вызванные конфликтами, остаются актуальными и факторы, оказывающие постоянное давление на продовольственную безопасность. Это частые и повторяющиеся климатические потрясения, засухи, наводнения, ураганы и циклоны, которые приводили и будут постоянно приводить к разрушению фермерских и животноводческих хозяйств, перемещению населения и тому, что миллионы людей в странах по всему миру могут оказаться в бедственном положении. Но из-за глобального изменения климата эти явления будут происходить все чаще, причем в местах, где ранее не наблюдались.

В докладе говорится о том, что в 2022 году ожидается сохранение тревожных климатических тенденций, вызванных в конце 2020 года явлениями Эль-Ниньо (нагрев поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана и смещение теп­лых масс воды на восток) и Ла-Нинья (охлаждение водных масс в экваториальной области Тихого океана), оказывающими мощное влияние на климат. Масштабное изменение направлений ветров, количества осадков и другие климатические изменения, связанные с океаническими явления­ми, приводят к резкому росту гуманитарных потребностей и острому голоду.

Наблюдается беспрецедентная засуха в Восточной Африке, затронувшая Сомали, Эфиопию и Кению. Южный Судан столкнется с четвертым подряд крупномасштабным наводнением, вследствии которого, вероятно, люди будут вынуждены покидать свои дома, а посевы и скот окажутся под угрозой уничтожения.

В докладе прогнозируется также уровень осадков выше среднего в Сахеле, что создаст угрозу локальных наводнений. Кроме того, вероятны более высокая интенсивность ураганов в Карибском бассейне и уровень осадков ниже среднего в Афганистане, где засуха, сопровождающаяся насилием и политическими потрясениями, продолжается уже несколько сезонов.

Подчеркивается также необходимость принятия безотлагательных мер по смягчению тяжелых макроэкономических условий в ряде стран, которые были вызваны последствиями пандемии COVID‑19 и усугубляются недавними перипетиями на мировых рынках продовольствия и энергоносителей.

Согласно докладу, Йемен, Нигерия, Эфиопия и Южный Судан по‑прежнему являются вызывающими наибольшую тревогу очагами голода. Недавно в эту категорию вошли также Афганистан и Сомали.

Во всех этих шести странах часть населения живет в условиях катастрофического дефицита продовольствия или под угрозой ухудшения ситуации в сторону катастрофической, при этом до 750 тыс. человек могут погибнуть от голода. Из этого количества 400 тыс. человек проживают в эфиопском регионе Тыграй.

В новом издании доклада в список стран с очагами голода были добавлены также прибрежные страны Западной Африки (Бенин, Гвинея и Кабо‑Верде), Зимбабве, Украина и Шри‑Ланка.

ФАО и ВПП в рекомендациях к докладу призывают действовать на опережение. Речь идет о расширении масштабов упреждающих мер реагирования в целях предотвращения бедствий. Эти меры должны быть направлены на обеспечение продовольственной безопасности и сохранение источников средств к существованию до того, как потребуется жизненно важная помощь и речь пойдет уже о спасении жизней.

Иными словами, «мир изобилия» должен принять меры и оказать поддержку до того, как потенциальные очаги голода станут территориями катастрофы.