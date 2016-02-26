​Какао без пошлины

В информации говорится, что коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение снизить ставку ввозной таможенной пошлины на какао-продукты с 3–5% до 0% от таможенной стоимости. Нововведение будет действовать до 31 декабря 2017 года. Под нулевую ставку подпадают необезжиренная какао-паста, какао-масла и какао-жиры. Эти какао-продукты используются производителями кондитерских изделий для изготовления шоколада, шоколадных конфет и других изделий из шоколада.

«Снижение ставки пошлины повысит конкурентоспособность производителей кондитерских изделий из стран ЕАЭС в условиях роста биржевых цен на какао-бобы», цитирует пресс-служба министра по торговле ЕЭК Веронику Никишину.

Сообщается, что решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования. Отметим, что на сайте ЕЭК решение опубликовано 25 февраля 2016 года.