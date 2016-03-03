Какау призывает инвестировать в казахстанский футзал

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Главный тренер футзального "Кайрата" и сборной РК Какау призвал спонсоров вкладывать средства в казахстанский мини-футбол, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz.
"Я призываю спонсоров, чтобы они инвестировали в футзал во всех городах Казахстана. Мы должны работать над этим. Я хочу, чтобы к футзалу было больше внимания. Если этого не произойдет, если это будет никому неинтересно – тогда я лучше уеду. Нельзя, чтобы из Казахстана все видели только "Кайрат". Я так говорю, потому что футзал в Казахстане – уважаемый вид спорта", – заявил Какау после победы над российским клубом "Тюмень" в стартовом матче Кубка Еременко (9:5)
Напомним, что бразилец Рикардо Камаро Собрал Какау является самым успешным тренером в истории казахстанского футзала. Под его руководством "Кайрат" дважды становился обладателем Кубка УЕФА, а недавно возглавляемая Какау сборная РК выиграла
бронзовые медали чемпионата Европы.
Вместе с тем внутреннее первенство Казахстана по этому виду спорта является весьма слабым: "Кайрат" не знает себе конкуренции на протяжении последних 11 сезонов, в последнем чемпионате выступали всего 6 команд.