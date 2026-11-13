Какая погода будет на выходных в Казахстане

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На большей части территории Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, только в Кызылординской области ожидается погода без осадков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Сильный дождь ожидается 15 ноября на западе страны, 16 ноября в Западно-Казахстанской области сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются усиление ветра, гололед, в ночные и утренние часы туман.

На западе страны повышение температуры воздуха ночью от +2+8°С до +6+11°С, 16 ноября небольшое понижение до -2+3°С, днем понижение от +8+13°С до +1+8°С.

На юго-западе понижение ночью от +4+9°С до 0,+5°С, днем от +10+15°С до +5+10°С.

На северо-западе ночью основной фон -3+3°С, днем небольшое повышение от +2+9°С до +4+11°С.

На севере ночью основной фон -5+2°С, днем небольшое повышение от -2+3°С до 0,+5°С, в Павлодарской области понижение ночью до -3-8°С, днем до -2+3°С. В центре основной фон ночью -2-10°С, днем -3+5°С.

На востоке страны ожидается понижение температуры от -1-8°С до -6-13°С, днем основной фон -5+3°С.

На юге республики основной фон ночью -5+3°С, днем повышение от +5+12°С до +7+15°С.

На юго-востоке понижение в ночные часы от -1-6°С в горных районах -9-14°С до -5-10°С, в горных районах -13-18°С, днем от +2+10°С, в горных районах -1-6°С до 0,+8°С, в горных районах -3-8°С.