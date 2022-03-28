Какой будет погода в конце марта в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 29-31 марта в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"В последних числах марта ложбина Северо-западного циклона будет вызывать неустойчивый характер погоды, практически на всей территории республики пройдут осадки: 29 марта - на севере, северо-западе, в центре, на юге и юго-востоке в горных районах, 30 марта на востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с, на севере, юге очень сильный порывистый ветер 30 м/с и более, на севере, востоке, в центре страны - с метелью.

По данным метеослужбы, ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью в северной половине республики до 6 мороза… 2 тепла, в южной половине страны - колебание температуры воздуха до 5 мороза…5 тепла, днем ожидается повышение температуры воздуха за западе, юго-западе и юге страны до 10…20 тепла, на севере республики до 2…8 тепла, на востоке и в центре республики до 3…11 тепла.