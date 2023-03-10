Какая погода ожидает казахстанцев 11-13 марта

По стране ожидаются туманы, в северной половине республики - гололеды, в южной - грозы.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 11-13 марта, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана. Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром.

В северо-западных, северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель.

11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди, 12-13 марта в восточных областях республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди.

По стране ожидаются туманы, в северной половине республики - гололеды, в южной - грозы.

Температура воздуха: в западных областях страны ожидается колебание ночью от 0-10 тепла до 2 мороза - 8 тепла, днем от 3-15 до 7-18 тепла, понижение на северо-западе, севере, в центре, востоке республики ночью от 0-12 до 3-15 мороза, днем от 3 мороза - 10 тепла до 5 мороза - 3 тепла, на юге ночью понижение до 3 мороза - 10 тепла, днем повышение до 10-20 тепла, на юго-востоке понижение ночью до 0-8 тепла, днем до 2-18 тепла.