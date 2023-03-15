Какая погода ожидает казахстанцев 16-18 марта

В целом по Казахстану прогнозируются туманы и осадки.

Фото: Kazpravda.kz

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 16-18 марта, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, на западе, северо-западе и юге страны, из-за повышенного атмосферного давления, сохранится погода без осадков.

В центре, на севере, востоке и юго-востоке республики, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки, преимущественно снег: днем 16 марта на юге, в горных районах Алматинской области, сутки 17-18 марта на востоке, юго-востоке страны ожидаются сильные осадки, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В целом по Казахстану прогнозируются туманы.

Что же касается температурного фона, то здесь значительных изменений не ожидается, лишь на юго-востоке страны прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-8 мороза, днем до 0-7 тепла.