О погоде по Казахстану на 19-21 мая рассказали синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 19-21 мая, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, в ближайшие трое суток погоду северной половины Казахстана будет определять Северо-западный циклон.

Южные регионы будут находиться под влиянием Южного циклона, в связи с этим практически на всей территории страны ожидаются дожди;

19-21 мая на юге, юго-востоке,

20-21 мая на западе, северо-западе сильный дождь.

По республике ожидаются гроза, град, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, отметили синоптики.