Какая погода ожидает казахстанцев 24-26 января
Общество
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Как отметили синоптики, сохраняется ясная погода без осадков.
РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 24-26 января, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, обширный северо-западный антициклон по-прежнему определяет погоду на большей части Казахстана.
Как отметили синоптики, сохраняется ясная погода без осадков.
Лишь на севере, востоке и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается снег с низовой метелью и усиление ветра.
В южных и юго-восточных регионах ожидается туман.