Какая погода ожидает казахстанцев 26-28 июля

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 26-28 июля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, ожидается очень сильная жара.

26 июля на западе, 27-28 июля на северо-западе, севере страны пройдут сильные дожди, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром, градом.

На большей части Казахстана сохраняется очень высокая температура воздуха:

- в дневные часы в западных регионах республики ожидается повышение температуры воздуха от +25...+35°С до +30...+40°С;

- на северо-западе, севере страны – постепенное понижение температуры воздуха днем от +30...+35°С до +20...+30°С;

- в центре Казахстана будет отмечаться небольшой спад жары с +30...+38 °С до +27...+35°С;

- в восточных областях страны прогнозируется повышение температуры воздуха от +22...+32°С до +27...+38°С;

- на юге, юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара +40...+45°С.