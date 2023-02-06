Какая погода ожидает казахстанцев 7-9 февраля

По данным метеослужбы, на большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Средиземного моря, с которым ожидается снег с низовой метелью.

Фото: Kazpravda.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в регионах Казахстана в ближайшие три дня, 7-9 февраля, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, на большую часть Казахстана будет оказывать влияние циклон из районов Средиземного моря, с которым ожидается снег с низовой метелью.

9 февраля на востоке страны прогнозируется сильный снег, на юге и юго-западе - обильные осадки в виде дождя и снега.

На западе, севере и юге республики ожидается туман, на юге, юго-западе – гололед.

Под влиянием антициклона из районов Европы ожидается понижение температуры воздуха ночью на западе и востоке до 13-21, на севере до 20-28, в центре до 15-26 мороза; днем на западе до 7-12, на севере до 15-20, на востоке и в центре до 10-18 градусов мороза.