Какая погода ожидает казахстанцев 9-11 июня

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 9-11 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, на севере потеплеет.

"С Северо-западным циклоном, на большей части республики ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра, возможно выпадение града", - отметили синоптики.

Ближе к 11 июня в горных районах юга, юго-востока страны ожидаются сильные дожди.

На западе и юге страны ожидаются пыльные бури.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается, за исключением северных регионов, где прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха днем до 20-28 тепла, добавили в Казгидромете.