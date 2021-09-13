Какая погода ожидает казахстанцев в ближайшие три дня
Екатерина Елисеева
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 14-16 сентября, передает Kazpravda.kz.
По данным метеорологов, в северных регионах республики по-прежнему будет прохладно и ветрено, пройдут дожди. Этому будут способствовать атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона. На остальной территории страны, на фоне высокого атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков.
"На западе, северо-западе температура воздуха ночью 3-15 тепла, днем понижение от 20-28 до 15-20 тепла, на севере ночью основной фон 2-13 тепла, 14 сентября заморозки 2 градуса, днем 15-25 тепла, в центре и на востоке основной фон ночью 3-12 тепла, 14 сентября заморозки 3 градуса, днем повышение от 13-23 до 20-28 тепла, на юге и юго-востоке температура воздуха ночью 10-18 тепла, днем 23-30 тепла", – говорится в сообщении.