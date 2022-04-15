РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 16-18 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие трое суток, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами. Лишь на западную часть республики окажет влияние Северо-Западный антициклон, с которым будет погода без осадков.

По республике будет наблюдаться усиление ветра, отметили синоптики.

Температура воздуха:

- на западе страны ожидается повышение днем от 12-20, до 15-25 тепла,

- на северо-западе ночью понижение от 0-12 тепла до 0-5 мороза,

- на севере понижение температуры ночью от 5-12 тепла до 0-5 мороза,

- на юго-востоке - 5 тепла,

- в центре республики небольшое повышение до 2-7,

- на востоке страны ночью повышение от 2 мороза - 3 тепла до 0-8 тепла, днем основной фон температуры - 15 тепла,

- на юге днем основной фон температуры 23-32 тепла,

- на юго-востоке небольшое повышение днем от 22-30,

- в горных районах от 18 до 25-32 тепла.