Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 13-15 августа, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие сутки жителей северных регионов страны ждет постепенное понижение температурного фона. Виной этому станет обширный северо-западный антициклон.

"Хотя его отрог распространится почти на всю территорию республики, на западе все еще сохранится жаркая погода. В то же время он сместит фронтальные разделы, на центральные, восточные и юго-восточные регионы республики, с которыми ожидаются дожди, прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер", - отметили синоптики.

На севере республики ночью от +10...+18°С до +5...+10°С, днем от +23...+30°С до 18...+23°С;

- на западе +32...+40°С;

- на северо-западе +28...+38°С;

- в центре +22...+33°С;

- на востоке +20...+28°С;

- на юге +32...+42°С;

- на юго-востоке страны прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха днем от +22...+32°С до +25...+35°С.