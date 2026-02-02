Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды февраль 2026 года ожидается теплым с умеренным количеством осадков.

На большей части территории страны средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, около нормы - на юго-востоке страны. Осадки прогнозируются около климатической нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока страны.

В первой декаде температурный фон ожидается:

- на западе, северо-западе (Актюбинская область) республики прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы до 23-28 мороза, днем до 15-23 мороза, в конце декады ослабление морозов - ночью до 10-20, днем до 0,-8 мороза;

- на севере, в центре, востоке страны ожидается кратковременное повышение температуры воздуха ночью от 15-25 до 2-10 мороза, днем от 5-13 мороза до 4 мороза - 1 тепла, в конце декады – понижение температуры ночью до 18-28 мороза, днем до 13-20 мороза;

- на юго-западе, юге, юго-востоке страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза - 5 тепла до 3-11 мороза, (на севере Кызылординской области 18 мороза), днём ожидается повышение температуры воздуха от 3-10 тепла до 8-17 тепла, затем – понижение температуры воздуха до 0,-8 тепла.

В целом в феврале на западе, севере, в центре и на востоке страны наиболее морозные дни ожидаются в первой и во второй декадах, ночью температура воздуха понизится до 21-30 мороза, в горных районах востока до 35 мороза, днем до 13–20 мороза. В середине первой декады (на западе страны в начале декады), в отдельные дни второй и третьей декадах днем ожидается повышение температуры до оттепелей.

В южной половине республики в течение февраля ожидается колебание температуры воздуха ночью от 5 мороза - 5 тепла до 3–15 мороза, днем от 0,-10 тепла до 8-17 тепла.

В северной половине республики осадки предполагаются преимущественно в виде снега, на юго-западе и в южной половине страны - дождь, мокрый снег. Прогнозируются туманы и гололедные явления, усиление ветра, в северной половине страны с метелью.