Фото: Kazpravda.kz
Общество
Какая погода ожидает казахстанцев в июле

Специалисты АО "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Республике Казахстан на июль 2022 года, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в течение первой декады месяца на большей части Казахстана, с влиянием циклонической деятельности и прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, временами сильные: в западных регионах Казахстана в начале месяца, на остальной территории страны - в середине первой декады июля.

Дождливая и пасмурная погода будет сопровождаться грозами, градом, шквалом и усилением ветра с порывами до 15-25 м/с. В этот период, с вторжением холодных воздушных масс из районов Северных морей, в северной половине страны температурный фон ночью составит +5+13°С, днем ожидается понижение температуры воздуха от +18+28°С до +12+17°С, в южной половине республики - спад жары прогнозируется ночью от +20+25°С до +12+20°С, днем от +30+38°С до +23+30°С.

В конце первой и в начале второй декады июля вновь вернутся жаркие летние дни. Дневные температуры воздуха будут повышаться:

- в юго-западной половине страны до +30+40°С,

- на севере, центре и востоке до +25+33°С.

В середине месяца очередная порция холодных воздушных масс из районов европейской территории России приведёт к понижению температуры воздуха. С фронтальными разделами на большей части республики пройдут дожди с грозами, в южных и западных регионах с пыльными бурями и усилением ветра.

Во второй половине месяца ожидается колебание температуры воздуха: в южной половине страны ночью от +15+20°С до +18+25°С, днем от +25+30°С до +35+42°С, в северной половине ночью от +10+15°С до +15+20°С, днем от +20+28°С до +28+35°С.

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