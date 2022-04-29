Какая погода ожидает казахстанцев в начале мая

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 30 апреля – 2 мая , передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в выходные и праздничные дни казахстанцев ждет совсем не весенняя погода.

"Уже 1 мая на территорию страны начнет вторгаться очередной холодный антициклон, вытесняя теплые воздушные массы за пределы страны. Большая часть холода по-прежнему достанется северным регионам, здесь столбики термометров в ночные часы снова опустятся до 0-5 тепла. А вот южные и юго-восточные регионы на этот раз защитят от холода горы, задерживая теплую, однако дождливую погоду", – говорится в сообщении.