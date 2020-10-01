Какая погода ожидает казахстанцев в октябре

Общество
Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Синоптики рассказали о прогнозе погоды по республике на октябрь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Отмечается, что в октябре могут наблюдаться даже метели, а в самые холодные годы может установиться и снежный покров.

"Согласно консультативному прогнозу в октябре 2020 года ожидаются частые притоки холодных арктических воздушных масс на северо-восточные, центральные, юго-восточные регионы Казахстана, и вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря на юго-запад страны. В результате средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы на большей части республики. Выше нормы на 1°С в юго-западной половине Казахстана, ниже нормы на 1°С в северо-восточной части страны", – говорится в сообщении. 

По данным синоптиков, в октябре текущего года количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - в северо-восточной половине страны и на востоке Алматинской области.

В ближайшие дни на большей части республики ожидается сухая и солнечная погода. В северной половине страны температура воздуха ночью составит-2+7°С, днем воздух будет постепенно прогреваться до+12+20°С, в южной половине и на западе - ночью ожидается +5+13°С, днем +17+25°С.

С 5 октября с Северным циклоном и прохождением арктических атмосферных фронтов пройдут осадки. В северной половине возможен переход дождя в мокрый снег, не исключены туманы и усиление ветра с порывами до 15-23 м/с. С прекращением осадков, наступят характерные для осени холодные ночи и ясные безветренные дни.

Лишь на западе, юго-западе страны сохранится погода без осадков. Ожидается понижение температуры воздуха в первой декаде:

на западе в середине периода ночью до 0,+5°С, днем до +12+17°С;

на севере, северо-западе, центре и востоке в середине и конце периода ночью до -1-8°С, днем до 0,+7°С;

на юге, юго-востоке в конце декады ночью до 0,+5°С, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 3 градусов, днем до +7+12°С;

на юго-западе в середине декады ночью до +5+12°С, днем до +15+20°С.

В конце первой декады температура воздуха повысится в начале на западе Казахстана, затем и на остальной территории республики.

Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды: дождь – преимущественно в южных и западных регионах, осадки(дождь с переходом в мокрый снег) – в северных, центральных, восточных регионах, а также в горных и предгорных районах юго-востока страны.

При волнах тепла в отдельные дни в юго-западной, южной и юго-восточной половине РК днем возможен прогрев воздуха до +15+25°С, на севере, центре и востоке до +10+20°С.

При волнах холода температура воздуха может понизится:

в северо-западных, северных, центральных и восточных регионах РК ночью до -1-10°С, днем до 0,+5°С;
в южной и юго-западной половине страны ночью до -5+5°С, днем до +2+10°С.

