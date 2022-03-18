Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 19-21 марта в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в конце недели большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием отрога Северо-западного антициклона, в связи с этим ожидается морозная, преимущественно без осадков, погода. Однако, уже 20 марта на северные, северо-западные регионы начнет оказывать влияние ложбина циклона из районов Новой Земли.

Циклон, постепенно смещаясь в юго-восточном направлении, 21 марта охватит уже большую часть республики. В связи с этим ожидается повышение температур воздуха и ухудшение погодных условий – снег, на юге и юго-востоке смешанные осадки (дождь, снег), усиление ветра, низовая метель.

По республике ожидается туман, отметили синоптики.