Какая погода ожидает казахстанцев в выходные

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РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по республике на предстоящие выходные, 20-21 октября, сообщает Kazpravda.kz
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Так, по данным синоптиков, в ближайшие субботу и воскресенье погода будет связана с холодными атмосферными фронтами, перемещающимися через Казахстан. В большинстве регионов будет пасмурно, также ожидаются осадки, преимущественно в виде снега.
Но на юге и юго-востоке в поле повышенного атмосферного давления предполагается погода преимущественно без осадков, хотя на юго-востоке в ближайшую ночь еще возможен местами снег, и температура будет повышаться до обычной для данного периода. Днем воздух прогреется до плюс 13-20°С, отметили в метеослужбе.