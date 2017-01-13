Какая погода ждет казахстанцев на выходных

Синоптики озвучили прогноз погоды на грядущие выходные, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По данным специалистов, в западных, центральных, южных и юго-восточных областях Казахстана погоду будет определять антициклон, поэтому здесь преимущественно без осадков.
"Северные и восточные области республики по-прежнему в зоне влияния фронтов, там местами снег и метель. Несмотря на похолодание, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается близкой к климатической норме и местами выше на 2-4ºС", – сообщили в пресс-службе "Казгидромета".
В Астане завтра, 14 января, переменная облачность, временами небольшой снег, низовая метель, ночью -13...-15, днем -8...-10, повышенный западный ветер 7-12 м/с. В воскресенье, 15 января, переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха -13...-15, днем -9...-11, повышенный северо-восточный ветер 5-10 м/с.