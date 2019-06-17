Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня - с 18 по 20 июня, сообщает Kazpravda.kz.
По данным метеослужбы, на восточную половину Казахстана продолжают смещаться холодные атмосферные фронты с северных районов Западной Сибири.
"Поэтому в предстоящие трое суток здесь местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер, в дневные часы возможен град, и температура воздуха сохранится ниже климатической нормы", - прогнозируют синоптики.
На западные и южные области республики распространяется поле повышенного атмосферного давления, что обещает малооблачную и жаркую погоду, добавили в Казгидромете.
По данным метеослужбы, на восточную половину Казахстана продолжают смещаться холодные атмосферные фронты с северных районов Западной Сибири.
"Поэтому в предстоящие трое суток здесь местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер, в дневные часы возможен град, и температура воздуха сохранится ниже климатической нормы", - прогнозируют синоптики.
На западные и южные области республики распространяется поле повышенного атмосферного давления, что обещает малооблачную и жаркую погоду, добавили в Казгидромете.