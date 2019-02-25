Какая погода ждет казахстанцев в понедельник

Согласно прогнозу погоды на 25 февраля, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, лишь на севере, востоке и юго-востоке республики погода без осадков, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает РГП "Казгидромет", местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской и Карагандинской областях местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской области местами туман.
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.
В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, днем местами в Жамбылской области ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, днем на большей части ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с, порывы 28 м/с.
Как сообщает РГП "Казгидромет", местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.
В Акмолинской и Карагандинской областях местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской области местами туман.
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.
В Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман, в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, днем местами в Жамбылской области ветер 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидается местами туман, днем на большей части ветер 15-20 м/с.
В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с, порывы 28 м/с.