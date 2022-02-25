Общество
Какая погода ждет казахстанцев в последние дни зимы
Екатерина Елисеева

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 26-28 февраля, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в последние дни зимы, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, по республике ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра, в северной половине страны - с низовой метелью.

"Лишь в южных регионах республики ожидается погода преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью на западе и юго-востоке Казахстана 5 мороза…5 тепла, на северо-западе страны – 3…15 мороза, на севере – 5…20 мороза, на востоке и в центре понижение от 3…18 до 13…25 мороза, на юге повышение от 8 мороза…5 тепла до 5 мороза…10 тепла", – говорится в сообщении.

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