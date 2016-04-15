Какая погода ждет казахстанцев в предстоящие выходные

Температура выше нормы ожидается на значительной части территории республики, за исключением восточных областей, где сохранится прохладная погода. Но тепло туда уже идет.
"По мере смещения антициклона и гребня на Сибирь на восточные области будет распространяться теплый воздух с юга. А с Европейской части России на западные области начинают смещаться атмосферные фронты, которые по мере их перемещения через Казахстан будут вызывать на нашей территории дожди, грозы и порывистый ветер", – говорится в распространенном сообщении.
В Астане завтра, 16 апреля, малооблачно, без осадков, ночью +6...+8, днем +20...+22, юго-восточный ветер, 5–10 м/с. В воскресенье, 17 апреля, малооблачно, без осадков, ночная температура воздуха +5...+7, днем +18...+20, восточный ветер, 5–10 м/с.