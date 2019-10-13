Какая погода ждет казахстанцев в воскресенье

Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана 13 октября, передает Kazpravda.kz.
"Большая часть Казахстана будет находится под влиянием отрога антициклона, где преимущественно ожидается погода без осадков, лишь через западные, северо-западные и северные районы республики будут проходить атмосферные фронты, с чем местами пройдут дожди с усилением ветра. Местами ожидается туман", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами ожидаются туман, местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях, ночью в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
Утром и днем в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.