Какая помощь была оказана отечественному бизнесу в период пандемии

В частности, в прошлом году холдинг «Байтерек» выступил как эффективный антикризисный инструмент Правительства, продолжая оказывать поддержку даже в период локдауна.



Во-первых, дочерние организации холдинга оперативно перешли на дистанционный режим обслуживания. Заявки и документы можно было отправлять в онлайн-режиме. При этом сократили количество предоставляемых документов и срок рассмотрения заявок.



Во-вторых, проводили реструктуризацию кредитов клиентам. Так, Банк развития Казахстана в 2020 году осуществила реструктуризацию кредитов по инвестиционным проектам, то есть конвертацию валюты освоенного займа, перенос платежей. 12 заемщиков воспользовались этой возможностью. Кроме того, по экспортным операциям реструктурированы кредиты 4 заемщиков, что предполагает снижение ставки, продление срока кредитной линии.



Между тем, с 16 марта по 31 декабря прошлого года по инструменту «субсидирование» Фонда развития предпринимательства «Даму» получили реструктуризацию кредитов 4 179 проектов малого и среднего бизнеса. За этот же период по инструменту «гарантирование» Фондом согласовано предоставление реструктуризации по 3 291 проекту.

Стоит отметить, что Фонд «Даму» еще занимается сопровождением проектов предпринимателей для получения финансовой поддержки в рамках финансовых продуктов Фонда. В 2020 году сопровождено 9 984 проектов предпринимателей для получения финансовой поддержки, что на 19% больше по сравнению с 2019 годом.



В период действия чрезвычайного положения KazakhExport поддержал 26 казахстанских экспортеров несырьевого сектора на более чем 6 млрд тенге (17 - крупными предприятия, 4 – средние, 5 – малые).



В целом, касательно поддержки малого и среднего бизнеса, государством предпринимались решительные шаги. Так, например, совместно с Министерством национальной экономики холдинг «Байтерек» работал над нововведениями в госпрограмму «Дорожная карта бизнеса-2025». В частности, включено новое направление по поддержке малого и микробизнеса. Финансирование доступно по ставке не более 6% за счет субсидирования. На пополнение оборотных средств - до 5 млн тенге и на инвестиционные цели - до 20 млн тенге. При этом, вопрос залога решается посредством предоставления гарантии в размере до 85% от суммы займа Фондом «Даму».



В 2020 году в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» по инструменту субсидирования поддержано 5 808 проектов на общий размер кредитов 411,5 млрд тенге, при этом было выплачено около 35,1 млрд тенге субсидий. По инструменту гарантирования поддержано 6 782 проекта на общий размер кредитов 214,8 млрд тенге при общем размере выданных гарантий 81 млрд тенге.



В октябре 2020 года была принята программа по предоставлению субсидии малому и среднему бизнесу, работающих в наиболее пострадавших секторах экономики во время пандемии COVID-19. Всего 29 секторов экономики. Было поддержано 8 454 проекта, где общий размер кредитного портфеля составил 426,8 млрд тенге. В рамках данной инициативы субсидии предоставляются сроком на 1 год с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года включительно.



Стоит отметить, что уровень цифровизации процессов и принятия решения Фонда «Даму» остается одним из передовых в своем сегменте.



По итогам 2020 года 96,7% всех заявок по инструменту субсидирования процентной ставки в рамках реализации госпрограммы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025» поступили онлайн в Фонд «Даму». Для сравнения в 2019 году только 678 проектов или 28% от общего числа были одобрены по заявкам, направленным через портал электронного правительства. Аналогичный показатель по предоставлению гарантий в 2020 году составил 90,5%. При этом за прошедший год поток обращений в Фонд «Даму» на участие в программах поддержки предпринимательства увеличился в 1,3 раза с 24,3 тыс. по итогам 2019 года до 32,5 тыс. проектов по итогам 2020 года.



Также, исполняя поручение Президента Касым-Жомарта Токаева, в целях поддержки населения, Отбасы банк и Казахстанская ипотечная компания (ныне Казахстанская жилищная компания) предоставили отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению на 90 дней по всем сделкам аренды с выкупом/купли-продажи объектов недвижимости, без начисления штрафов и пеней. Отсрочка была предоставлена 34,7 тыс. клиентов.



Дополнительно, для субъектов частного предпринимательства, Казахстанская ипотечная компания до конца 2020 года приостановила арендную плату по объектам недвижимости, находящимся в собственности организации.





Какая помощь была оказана отечественному бизнесу в период пандемии, рассказали в холдинге «Байтерек», передает Kazpravda.kz.