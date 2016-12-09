Культура
Какая развлекательная программа ждет астанчан на Новый год
Жания Уранкаева
В акимате Астаны рассказали о том, какая развлекательная программа ждет горожан на Новый год и школьные каникулы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным руководителя управления культуры, архивов и документации Астаны Болата Мажагулова, прошлогодний опыт показал, что ледовые городки являются местом массового досуга горожан и пользуются большим успехом.

"В связи с этим в этом году планируется, что в выходные и праздничные дни на ледовых городках для посетителей будет представляться интересная и разнообразная развлекательная программа, которая будет включать в себя концерты, соревнования по различным видам спорта, мастер-классы по фигурному катанию, флешмобы, ярмарки, показательные выступления спортсменов и многое другое", – рассказал Болат Мажагулов.

Отметим, что в новогоднюю ночь с 21:00 до 03:00 часов гостей и жителей Астаны ожидает концертная программа на площади у ТРЦ "Хан Шатыр", а также на городской площади.

Ранее мы публиковали афишу самых ярких концертных шоу программ декабря.

Напомним, в этом году казахстанцы в декабре отдохнут 12 дней. На Новый год, также с учетом выходных, казахстанцы смогут отдохнуть с 31 декабря по 3 января. Так как 31 декабря выпадает на субботу, а 1 января 2017 года выпадает на воскресенье, праздник будет продлен на один день и перенесен на понедельник, 3 января.

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