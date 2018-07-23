Какая специальность гарантирует выпускнику вуза высокую зарплату, рассказали в МОН РК

Общество
Рустам Мухаметкалиев
Фото ©Kazpravda.kz
Какая специальность гарантирует выпускнику вуза высокую заработную плату согласно итогам первого этапа рейтинга образовательных программ в высших учебных заведениях, рассказал вице-министр образования и науки РК Талгат Ешенкулов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Средняя заработная плата выпускников по специальности "Нефтегазовое дело" составила 202 тысячи тенге, затем следует "Транспортная техника и технологии" – 174 тысячи тенге, и замыкает тройку это "Горное дело", где средняя зарплата также 174 тысячи тенге. Наименьшая средняя заработная плата зафиксирована по специальности "Биотехнология", которая составляет порядка 70 тысяч тенге", – сказал Ешенкулов. 

Также спикер отметил, что немаловажен и факт трудоустройства в первый год после выпуска. Наилучшие показатели у выпускников, обучавшихся по специальности "Нефтегазовое дело" и "Техническая физика" – 84%. 

По словам управляющего директора Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Олжаса Ордабаева, Министерством образования и науки РК совместно с НПП ведется работа по оценке образовательных программ (уровня бакалавриат – прим. автора) вузов. На сегодняшний день сформированы рейтинги 33 специальностей.



"Исследование проводилось согласно методике, в которой важнейшими критериями были: процент трудоустроенных выпускников и их средняя заработная плата, оценка актуальности программ, а также результаты анкетирования выпускников. Сведения о выпускниках и их трудоустройстве получены из Единой системы управления высшим образованием (ЕСУВО) и сверены с данными, полученными с МОН РК", – подчеркнул управляющий директор НПП.

По информации Олжаса Ордабаева, до конца года Национальной палатой предпринимателей будут сформированы рейтинги более чем по 50 специальностям.

