Какие авиарейсы откроют в 2023 году, рассказали в МИИР

По данным министерства, планируется возобновить авиарейсы в Черногорию, Малайзию, Грецию, увеличить количество авиаперелетов и маршрутов с Китаем, Индией, Узбекистаном, открыть с Израилем, Катаром, Турцией, Пакистаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Саудовской Аравией.

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Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов на коллегии ведомства сообщил о планах увеличить авиарейсы в Китай и Узбекистан, а также открыть рейсы в Израиль, Катар, Пакистан и Таджикистан, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Алмаз Идырысов отметил, что на сегодня пассажиропоток восстановлен и демонстрирует стабильный рост. Всего, по его данным, в сфере гражданской авиации по итогам 2022 года число перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями увеличилось на 17% по сравнению с 2021 годом - впервые за годы независимости Казахстана отметка составила 11 млн человек.

«Возобновлены и открыты международные авиарейсы в 29 стран по 109 маршрутам, частотой 479 рейсов в неделю. Полеты осуществляются 3 отечественными и 27 иностранными авиакомпаниями. Планируется возобновить авиарейсы в Черногорию, Малайзию, Грецию, увеличить количество авиаперелетов и маршрутов с Китаем, Индией, Узбекистаном, открыть с Израилем, Катаром, Турцией, Пакистаном, Азербайджаном, Таджикистаном, Саудовской Аравией», - сказал он.

Параллельно, сообщил вице-министр, ведется работа по расширению парка воздушных судов для повышения провозной емкости: до 2025 года ожидается пополнение парка на 51 самолет, с учетом полученных в 2022 году 14 новых самолетов.

В рамках же модернизации аэропортов, по его словам, планируется реализация восьми проектов, из них: строительство трех новых пассажирских терминалов в городах Шымкент, Алматы, Кызылорда, реконструкция терминалов в аэропортах городов Костанай, Урджар, Балхаш, а также капитальный ремонт взлетно-посадочных полос аэропортов Астаны и Павлодара.