Какие автомобили чаще всего угоняют в Казахстане

Какие марки автомашин чаще всего угоняют в Казахстане, сообщил заместитель начальника Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе брифинга, передает Kazpravda.kz
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"Наиболее угоняемые марки автомобилей – это Mercedes-Benz, Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Lexus", – сообщил спикер.
По его словам, в настоящее время в результате принимаемых МВД мер раскрываемость такого рода преступлений улучшена на 3,7% и составила 74,3. В прошлом году раскрываемость была 70%.