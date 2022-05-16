Какие банки сегодня начнут прием заявок по льготному автокредитованию в РК

Заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Ринат Гаппаров сообщил, какие банки начнут прием заявок от казахстанцев на получение льготного автокредита, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Корпоративные процедуры продолжаются. Дополнительно банки находятся на рассмотрении. Как только распределим деньги, разместим на нашем сайте по каждому банку. Процедуры завершаются, деньги банки получат в ближайшее время», - сказал Гаппаров на пресс-брифинге.

По его словам, программа реализуется через «Евразийский банк», Bank Center Credit, «Халык банк» и Forte bank.

«На текущий момент одобрено четыре банка, но корпоративные процедуры продолжаются, сумму лимитов мы пока озвучить не можем. На текущий момент в Bank Center Credit эти процедуры завершаются, БЦК получит деньги в ближайшее время, и после обеда он уже может начать прием заявок, первоначальная заявка банка - 20 млрд тенге», - пояснил спикер.

Между тем, представители банков сообщили, что заявки от казахстанцев не будут приниматься в отделениях банков - данная процедура будет проводиться исключительно в автосалонах: там представители банков будут объяснять механизм программы.