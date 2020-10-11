Какие бизнес-проекты представят южнокорейские инвесторы в Нур-Султане

Экономика
Фото: news.myseldon.com
В ноябре в Нур-Султане пройдет инвестиционный форум, на котором южнокорейские компании представят совместные бизнес-проекты на сумму от 5 до 75 миллионов долларов, сообщает 24.kz.

Корейские бизнесмены намерены привезти в столицу Казахстана образцы своей продукции.

Так, президент агробиотехнической компании Ким Ки Чон представит в Нур-Султане средство, которое уничтожает сорняки, не повреждая будущий урожай.

"Это средство сделано на основе натурального крахмала и сока кукурузы, не представляет опасности для организма человека и почвы", - отметил Ким Ки Чон.

Еще одна разработка аграрной компании - органическая пленка для защиты почвы, которую не отличишь от полиэтиленовой. После того, как урожай собран, пленка из крахмала остается в земле. Точно также, как она сейчас растворяется в горячей воде.

На форум в Нур-Султан приедут порядка пятидесяти компаний. Они намерены создать на территории Казахстана с местными бизнесменами совместные компании по производству одежды, обуви, косметики, сахара и сыра. Будут предложены проекты по производству лифтов и переработки мусора в энергию.

"Самый маленький совместный проект - недалеко от вокзала в Нур-Султане планируем построить косметический завод. Важно, что если все эти проекты будут реализованы, это будет продукция "Made in Kazakhstan" по корейским технологиям. Казахстанское правительство оказывает нам большую поддержку", - поделился председатель центральноазиатской торговой палаты Чон Чин Ён.

Например, для поддержания иностранных компаний создано законодательство на английском языке. Такого нет в других странах. 

Форум запланирован на 21-24 ноября.

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