Какие бонусы получают госслужащие от членства в профсоюзе, рассказали в АДГСПК РК

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Служащие Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, которые являются членами профсоюза, могут рассчитывать на материальную помощь в сложных ситуациях. Об этом на брифинге в Астане сообщил руководитель аппарата ведомства Саян Ахметжанов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Служащими агентства в конце апреля была выражена инициатива по созданию первичной профсоюзной ячейки. Профсоюз должен защищать трудовые права и оказывать социальную поддержку своим членам. Мы полагаем, что этот инструмент является дополнительным механизмом стимулирования госаппарата и усиления социальной защищенности. Профсоюзные взносы уходят на поддержку членов профсоюза", – сказал Ахметжанов.
Он отметил, что членам профсоюза также доступны услуги целой системы санаторно-курортных организаций.
"Это инициатива рядовых госслужащих. Мы полагаем, что если это будет дополнительным элементом защиты принципов меритократии, то мы будем содействовать этому в пределах законодательства о госслужбе. Члены профсоюза будут получать определенные материальные выплаты при возникновении сложных ситуаций. Ячейки профсоюзов существуют не только в нашем агентстве, но и в других государственных органах. Они занимаются вопросами досуга госслужащих, организацией культурно-массовых и спортивных мероприятий", – отметил Ахметжанов.