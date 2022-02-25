Какие документы были подписаны по итогам заседания Евразийского межправсовета

Экономика
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Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в г. Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.   

В ходе заседания рассмотрено 15 вопросов по торгово-экономическому сотрудничеству и расширению взаимной торговли между государствами-членами Союза, устранению барьеров в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, а также развитию интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.

В заседании приняли участие главы правительств Республики Армения Н. Пашинян, Республики Беларусь — Р. Головченко, Кыргызской Республики — А. Жапаров, Российской Федерации — М. Мишустин, а также представитель государств-наблюдателей Премьер-министр Республики Узбекистан А. Арипов.



Традиционно заседание Межправсовета прошло в узком и расширенном составах. В узком составе участники обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия, обсудили ряд важных вопросов, направленных на развитие экономической интеграции на евразийском пространстве.

В частности, обсуждены вопросы развития взаимодействия в сферах электронной торговли, осуществления ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции, а также перспективы развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

В ходе обсуждений достигнуты взаимоприемлемые решения.

На заседании в расширенном составе рассмотрен ряд важных вопросов, включая макроэкономическую ситуацию в государствах-членах ЕАЭС и ход реализации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров. По итогам рассмотрения данных вопросов даны конкретные поручения.

Премьер-министр РК А. Смаилов, выступая на заседании ЕМПС в расширенном составе, сообщил, что итоги прошедшего года свидетельствуют об опережающей динамике роста взаимной торговли государств-членов ЕАЭС по сравнению с торговлей с третьими странами. Так, взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла на 18%, а объем внешней торговли – на 15%. Однако доля взаимной торговли составляет менее 15% от общей торговли товарами. Однозначно данный показатель, как отметил А. Смаилов, является недостаточным для обеспечения стабильности внутреннего рынка. К примеру, объем взаимной торговли в других аналогичных интеграционных объединениях составляет более 40%. Для увеличения взаимной торговли обязательным условием является создание безбарьерной среды на внутреннем рынке.

Премьер-министр РК подчеркнул, что значительная часть вопросов, связанных с ограничениями доступа на рынок партнеров, из года в год не находит своего решения. Это вопросы доступа к госзакупкам, региональной сертификации, необоснованного применения санитарных, ветеринарных и других видов ограничений, таможенный контроль, применяемый внутри государств.

«Если мы заинтересованы в создании прозрачного рынка в ЕАЭС, нам необходимо решиться на базовые сдвиги. Предлагаем Комиссии разработать Методику экономической оценки применяемых барьеров. Кроме констатации наличия барьера необходимо оценивать ущерб бизнесу и интеграции в целом», — сказал А. Смаилов.

Вместе с тем Премьер-министр РК отметил, что эффективной мерой содействия продвижению экспорта государств-членов ЕАЭС на рынки третьих стран является равный доступ к транспортной инфраструктуре, в том числе морским портам. Необходимость его обеспечения лежит в основе функционирования Евразийского экономического союза.

«Для развития экспорта наших стран важно решить вопрос свободы транзита товаров. Предлагаемые условия транзита зачастую становятся непреодолимым препятствием для экспорта, что крайне негативно отражается на отраслях экономики государств, не имеющих прямого выхода к морю. В данных и других вопросах Комиссии необходимо занимать проактивную позицию. Выступать сторонним наблюдателем неприемлемо», — заявил А. Смаилов.

Что касается необходимости выравнивания статистики внешней и взаимной торговли и «обеления» внешнеторговых потоков, Премьер-министр РК подчеркнул, что «серый» импорт серьезно вредит внутренним производителям, легальным импортерам, негативно отражается на бюджетах государств-участниц ЕАЭС.

«В настоящее время Казахстан, перейдя от слов к делу, серьезно усилил меры таможенного контроля на границе с КНР. Принятые меры только за два неполных месяца привели к росту уплаты таможенных платежей и оформлений товара. Вместе с тем мы стали наблюдать значительный рост импорта из КНР в соседние страны, который в дальнейшем попадает на общий рынок без должной таможенной очистки и уплаты налоговых платежей», — сказал А. Смаилов.

Казахстанская сторона считает необходимым приложить совместные усилия к полноценному и качественному таможенному оформлению внешней торговли, в первую очередь, в торговле с КНР, требуется срочная оцифровка всех процессов и обмена данными.

«Это даст толчок в развитии перерабатывающего сектора, добросовестной конкуренции, увеличению поступлений в бюджет за счет налогов и таможенных пошлин», — подчеркнул А. Смаилов.

Подводя итоги своего выступления, Премьер-министр РК отметил, что сегодня больше, чем когда-либо, необходимо усилить работу по повышению экономической активности стран-участниц ЕАЭС в постпандемический период. Лишь согласованные усилия всех сторон являются ключом к повышению благосостояния граждан. Казахстан готов на системную и последовательную работу по реализации основополагающих принципов, закрепленных в праве ЕАЭС.



По итогам заседания ЕМПС был подписан ряд документов, включая распоряжение о макроэкономической ситуации в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, поручение о реализации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Также участники заседания утвердили План мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах-членах ЕАЭС на 2022-2023 годы.

Завершая заседание Межправсовета, стороны договорились провести следующую встречу 21-22 июня 2022 года в городе Брест (Беларусь).

Напомним, в этом году это первая встреча глав Правительств государств-членов Евразийского экономического союза. Ранее заседания Евразийского межправительственного совета были проведены 19-20 августа в городе Чолпон-Ата и 18-19 ноября 2021 года в городе Ереван.

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