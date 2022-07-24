Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Какие документы подписали Казахстан и Саудовская Аравия по итогам переговоров

Программу второго дня официального визита Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию открыл инвестиционный круглый стол с представителями деловых кругов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Ключевой темой встречи стало укрепление взаимодействия двух стран в сферах инвестиций, экономики, торговли и финансов.

Так, в рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева были подписаны следующие документы:

1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта.

2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии.

3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между «Саудовским агентством печати» и НАК «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

4. Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).

5. Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.

 6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.

7. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

8. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group.

9. Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.

10. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.

11. Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII).

12. Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс».

13. Соглашение между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 июля
Касым-Жомарта Токаева встретили во дворце Короля "Каср Ас-Салам"
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Дедушка с внучкой утонули в Жамбылской области
Стрельба в Есике: один из пострадавших скончался
Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией
Токаев поздравил Мирзиёева с днём рождения
Тело утонувшей журналистки нашли акмолинские спасатели
Токаев пригласил руководителей крупных саудовских компаний в Казахстан для совместной работы
Какие документы подписали Казахстан и Саудовская Аравия по итогам переговоров
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ясиром Аль-Румайяном
Саудовский конгломерат Ajlan & Bros Holding Group заинтересовался инвестированием в Казахстан
Токаев принял президента Исламского банка развития
Президент Казахстана встретился с Генсекретарем ОИС
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Кого больше всех любят кусать комары, рассказала медик
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Я ушел навсегда...
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Президент , Международное сотрудничество
Президент Казахстана встретился с Генсекретарем ОИС
Президент , Международное сотрудничество
Токаев принял президента Исламского банка развития
Президент , Международное сотрудничество
Саудовский конгломерат Ajlan & Bros Holding Group заинтерес…
Президент , Международное сотрудничество
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Ясиром Аль-Румайяном

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]