Какие документы подписали Казахстан и Саудовская Аравия по итогам переговоров

Программу второго дня официального визита Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию открыл инвестиционный круглый стол с представителями деловых кругов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Ключевой темой встречи стало укрепление взаимодействия двух стран в сферах инвестиций, экономики, торговли и финансов.
Так, в рамках официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева были подписаны следующие документы:
1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Казахстана и Министерством спорта Саудовской Аравии в области спорта.
2. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области СМИ между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством СМИ Саудовской Аравии.
3. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве и обмене новостями между «Саудовским агентством печати» и НАК «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».
4. Меморандум о взаимопонимании между Astana International Exchange Ltd. и Саудовской фондовой биржей (Tadawul).
5. Протокол санитарно-технических требований к импорту мяса крупного рогатого скота и баранины.
6. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и ACWA Power.
7. Соглашение о сотрудничестве между АО «Самрук-Қазына» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.
8. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «КазБиоСорго» и компанией Ajlan & Bros Holding Group.
9. Соглашение о сотрудничестве между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Ajlan & Bros Holding Group Ability.
10. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Оптоград» и компанией Ajlan & Bros Holding Group по поставкам казахстанского мяса в Саудовскую Аравию.
11. Меморандум о сотрудничестве по инвестициям между АО «Национальная компания KAZAKH INVEST» и Al Rajhi International for Investment (RAII).
12. Меморандум о сотрудничестве между акционерным обществом «Центр развития торговой политики «QazTrade» и ООО «Лулу Сауди Гипермаркетс».
13. Соглашение между ТОО «Евразия Инвест ЛТД» и Jamjoom Pharma о поставке сухого кобыльего молока из Казахстана в Саудовскую Аравию.