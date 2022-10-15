Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров

После встречи в узком формате лидеры Казахстана и Туркменистана продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

1. Совместное заявление президента Республики Казахстан и Президента Туркменистана.

2. Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы.

3. Меморандум между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов и экономики Туркменистана о сотрудничестве.

4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Туркменистана.

5. Меморандум между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области туризма.

6. Меморандум между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области карантина растений.

7. Меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества.

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Агентством «Туркменарагатнашык» при Агентстве транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республикой Казахстан и Государственным концерном «Туркменхимия» о сотрудничестве в области химической промышленности.

10. Меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД Республики Казахстан и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана.

11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Внешнеторговой палатой Республики Казахстан и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.

12. Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» Республики Казахстан и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.

13. Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Туркменистана.

14. Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.