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Президент , Международное сотрудничество , Политика
Какие документы подписаны по итогам переговоров лидеров Казахстана и Азербайджана

В рамках официального визита Президента Казахстана в Баку (Азербайджан) были подписаны 10 документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

1. Декларация об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

2. Комплексная программа развития сотрудничества между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой на 2022-2026 годы.

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве.

4. План сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики 2023-2024 годы.

5. Программа по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики на 2022-2025 годы.

6. Протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша.

7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики. 

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий.

9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транспорта

10. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок.

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