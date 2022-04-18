Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Президент , Общество
Какие должности не смогут занимать родственники Президента, разъяснили в Минюсте
Диасов Ораз
корреспондент

Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал, какие должности не смогут занимать родственники Президента в государственных и квазигосударственных структурах, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев выделил вопрос кадровой селекции приближенных к Президенту лиц. Учитывая, что в соответствии с Конституцией Республики Казахстан Президент является гарантом прав и свобод человека и гражданина, Главой государства озвучено предложение по установлению на конституционном уровне запрета на занятие близкими родственниками Главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах», -  отметил на брифинге в СЦК Канат Мусин.

Далее он рассказал, кто в соответствии с законодательством Казахстана отнесен к близким родственникам и какие должности не смогут занимать близкие родственники Президента.

«Законодательством к близким родственникам отнесены родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки. Между тем, законодательство о противодействии коррупции также устанавливает ограничения для свойственников, то есть, близких родственников супругов. Указом Президента определен Реестр должностей политических и административных государственных служащих, к которым отнесены министры, их заместители, акимы, руководители госорганов», - отметил министр.

К квазигоссектору, добавил спикер, относятся организации, участником которых выступает государство. Таким образом, после установления соответствующих запретов на законодательном уровне, к примеру, брат, сестра, дети Президента не смогут занять руководящую должность в таких нацкомпаниях, как «Самрук-Казына» или «Байтерек».

Отметим, что для реализации озвученных инициатив потребуется внести изменения в Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан» и в ряд других законов.

Внесение соответствующих законопроектов на рассмотрение Парламента запланировано, по данным министра юстиции, на август текущего года, а их принятие - до конца текущего года.

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