Фото: МИИР РК
Недвижимость
Какие дома и как скоро построят для погорельцев в Костанайской области

Для жителей села Аманкарагай Костанайской области, пострадавших от лесных пожаров, будут построены дома площадью 100 квадратных метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Потерявшим жилье при пожарах жителям Костанайской области построят новые дома. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев.

Наиболее пострадавшим населенным пунктом из-за сильных природных пожаров является село Аманкарагай. В Костанайской области уничтожено огнем 108 объектов, в том числе 91 дом: в Аманкарагае – 85 и в селе Озерное – 6.   

Как сообщили в МИИР, по итогам технического обследования выявлено, что жилые дома полностью сгорели и не подлежат восстановлению. Так, для строительства домов определен земельный участок площадью 2 гектара в селе Аулиеколь. Там будут построены одноэтажные жилые дома площадью 100 квадратных метров на участке 8 соток.

В министерстве подчеркнули, что село Аулиеколь является районным центром с готовой инфраструктурой. В населенном пункте есть объекты социально-бытового назначения. 

«С привлечением местных подрядных организаций мы начинаем строительно-монтажные работы. Будут применены строительные материалы только местного содержания. Поставлена задача оперативно сработать. МИИР РК принимаются все меры, чтобы завершить строительство в течение двух месяцев. Вопрос находится на личном контроле главы МИИР», – отметил вице-министр Еркебулан Дауылбаев.

Институты АО «КазНИИСА» и РГП «Госэкспертиза» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мининдустрии на безвозмездной основе за счет собственных средств начали разработку проекта инженерных сетей. Ожидается, что государственная экспертиза также будет за счет средств институтов.

Напомним, что по поручению Главы государства выделены необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Премьер-министр РК в ходе совещания по ситуации с природными пожарами в Костанайской области поручил незамедлительно начать работы по строительству новых домов для потерявших жилье граждан.

На сегодняшний день Мининдустрии провело работу по восстановлению транспортного сообщения, также ведутся работы по восстановлению бесперебойного функционирования всех инфраструктурных объектов.

 

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